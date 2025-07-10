Журналісти Марина Данилюк-Ярмолаєва та Богдан Буткевич

Головне управління розвідки відреагувало на заяву журналістки Марини Данилюк-Ярмолаєвої, що її чоловіка, журналіста Богдана Буткевича, звільнили зі спецслужб через критику влади. Крім цього, вона заявила, що Буткевича мобілізували попри проблеми зі здоров'ям. У коментарі сайту Hromadske представники ГУР повідомили, що він ніколи не працював у відомстві.

«Богдан Буткевич не був і не є співробітником Головного управління розвідки», – заявили у розвідці.

Зазначимо, що Марина Данилюк-Ярмолаєва ввечері 9 липня у фейсбук опублікувала допис про мобілізацію свого чоловіка Богдана Буткевича. За її словами, він останні кілька років позаштатно виконував завдання ГУР на території ворога.

«Ми обговорювали загальну канву його роботи для спецслужб. У нього все було в порядку з документами, ТЦК, ВЛК і він стояв у системі "Резерв+". Це було його рішення, я його підтримала як хороша дружина. Богдан сам ухвалив рішення про таку співпрацю, бо має кілька хвороб очей, які обмежували його службу в класичному розумінні. ВЛК пропонувало його взагалі списати, але він попросив зробити його хоча б обмежено придатним для можливості служби в ГУР!», – написала журналістка.

Вона розповіла, що Богдана Буткевича звільнили з ГУР нібито заднім числом після допису з критикою депутатки від «Слуги народу» Мар'яни Безуглої. За словами Данилюк-Ярмолаєвої, у «Резерві» Буткевичу одразу повернули статус військовозобов'язаного та оголосили у розшук. Проте Київський міський ТЦК та СП розповів Hromadske, що чоловік перебував на військовому обліку, мав бронювання і ніколи не був у розшуку. Богдана Буткевича визнали придатним до служби в частинах забезпечення.

Командування Сухопутних військ розповіло «Українській правді», що до квітня 2025 року журналіст мав бронювання від мобілізації, яке зняли через зміну законодавства. Йдеться про те, що бронювання можуть отримати працівники компаній, які оновили статус критичності. Наразі Богдан Буткевич не коментував ситуацію.

«Був відправлений на збірний пункт та вибув у навчальний центр для проходження БЗВП для обмежено придатних», – розповів речник КСВ Віталій Саранцев.

Додамо, що 41-річний Богдан Буткевич працював у «Газеті по-українськи», на сайті «Обозреватель», «Українському тижні», ICTV, «Еспресо». Буткевич разом з Данилюк-Ярмолаєвою мав авторські проєкти на «Цензор.нет».