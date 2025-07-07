Melovin заявив, що музика завжди була його зброєю

Український співак і композитор Костянтин Бочаров, більш відомий, як Melovin, у неділю, 6 липня, оголосив зі сцени про приєднання до ансамблю Державної прикордонної служби України.

Відомо, що на концерті у Києві в неділю, 6 липня, 28-річний артист виступив разом з Академічним ансамблем пісні і танцю Державної прикордонної служби. Зі сцени Melovin заявив, що тепер він служить у ДПСУ, адже приєднався до цього ансамблю.

«Мене запросили в цей ансамбль, тому з того часу я також прикордонник. З того часу я граю разом з тим ансамблем. І несу свою службу, але музичну разом з такими неймовірними музикантами ДПСУ», – сказав співак.

Також музикант написав про це на своїй сторінці в інстаграм.

«Це не гучна колаборація. Це – рішення. Усвідомлене. Справжнє. Радію, що маю змогу стати частиною Ансамблю Державної прикордонної служби України. Музика – завжди була моєю зброєю. Тепер вона звучатиме і в строю. Дякую за довіру. Цей етап – не про сцену. Він про країну. Про людей. Про службу. Про спільну силу», – йдеться у дописі.

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