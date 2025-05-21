Юрій Бутусов мобілізувався до НГУ

Головний редактор «Цензор.Нет» 48-річний Юрій Бутусов мобілізувався до Національної гвардії України. Про це журналіст розповів у прямому ефірі «Радіо Свобода» у середу, 21 травня.

За словами Юрія Бутусова, він мобілізувався до Нацгвардії у травні 2025 року і ще не встиг про це повідомити своїй аудиторії. Проте журналіст не уточнив, де саме виконує бойові завдання. Серед причин мобілізації Бутусов назвав проблеми у війську, які нещодавно озвучив комбат 47-ї бригади «Маґура» Олександр Ширшин.

«У нас не працює система [...] Я вважаю, що не була проблема персонально управління бойовими діями в Залужному. Також не вважаю, що персональна проблема у веденні бойових дій – Сирський. У нас відсутня система. І через відсутність системи у нас командири, журналісти, військовослужбовці всіх рівнів спілкуються в фейсбуці і обговорюють, тому що органи управління війною у нас неефективні», – сказав Юрій Бутусов.

На думку Юрія Бутусова, в українському війську відсутній порядок в управлінні. А військово-політичне керівництво країни думає категоріями «рейтингу і піару». Юрій Бутусов також висловив думку, що найближчим часом ця ситуація залишиться без змін, тому він вирішив долучитися до лав Сил оборони.

«Я не знаю, як зробити розумними людей, які ухвалюють рішення [...] відсутність порядку в управлінні – це результат того, що військово-політичне керівництво міряє просто все, що відбувається, виключно в інформаційній площині – в кількості лайків, в кількості репостів, в кількості реакцій в рейтингу. Війна потребує рішень по суті, саме тому я вирішив йти в армію [...] Рішення можуть бути на рівні військових частин, які можуть ефективно вести бойові дії. Стратегія змінюватися не буде, бо вона – частина політичної системи. Ми розуміємо, що політичних змін зараз не буде», – підсумував Юрій Бутусов.

Зазначимо, що Юрій Бутусов – автор низки журналістських розслідувань щодо корупційних оборудок в Україні. Зокрема, він першим повідомив про постачання неякісних боєприпасів Збройним силам України у листопаді 2024 році. За його даними, державне підприємство отримало з бюджету близько 28 млрд грн на виробництво та постачання снарядів 122 мм, мінометних мін 120 та 82 мм. Водночас завод не мав можливостей для їхнього виробництва. Також Юрій Бутусов висвітлює російсько-українську війну, зокрема, у своїх Telegram- та YouTube- каналах під назвою «БУТУСОВ ПЛЮС».

Нагадаємо, 16 травня у дописі у Facebook командир батальйону 47 окремої механізованої бригади «Маґура» Олександр Ширшин з позивним «Геній» повідомив, що подав рапорт про звільнення з посади. Своє рішення військовий пояснив тим, що «дебільніших задач, як на поточному напрямку ще не отримував». Бригада Олександра Ширшина виконує бойові завдання на Курщині.

У середу, 21 травня, Олександр Ширшин написав ще один допис, у якому пояснив, що зіштовхнувся на Курщині з задачами «які, за усіма ознаками, були приречені на провал та наражали особовий склад на високу імовірність невиправданих втрат». При цьому, за словами військового, командування майже постійно ігнорувало його звернення щодо доцільності виконання цих завдань. Також комбат 47-ї бригади звинуватив командування в ігноруванні попереднього трагічного досвіду на полі бою: «Життями людей розпоряджаються, наче зайвими грошима на гулянках. Співмірність втрат і результату вказує на низький рівень ефективності».

18 травня Генштаб ЗСУ повідомив доцільність рішень, про які заявив Олександр Ширшин, перевірить спеціально створена робоча група.