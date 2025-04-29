Затриманим загрожує до 15 років ув'язнення

Співробітники Служби безпеки України за сприянням міністерства оборони затримали гендиректора оборонного заводу на Дніпропетровщині та його першого заступника, які поставили на фронт 120 тис. мінометних пострілів непридатних для використання. Разом з керівництвом заводу затримали військових посадовців, які не проконтролювали якість боєприпасів. Про це у вівторок, 29 квітня, повідомили у пресслужбі СБУ.

За даними слідства, на початку 2024 року керівництво заводу уклало договір з Агентством оборонних закупівель на виготовлення 120 тис. мінометних пострілів, які мали поставити Сухопутним військам ЗСУ. Втім, постачальники намагалися здешевити виробництво, щоб отримати більший прибуток із держзамовлення. Для виробництва боєприпасів на заводі використовували неякісні матеріали.

«Це призвело до не спрацювання капсуля основного метального заряду та відсутності стабільної роботи всього порохового заряду. Також до складу боєприпасів входили додаткові метальні заряди, які не відповідають стандартам бойового застосування», – йдеться у повідомленні ЗСУ.

До злочинної схеми керівники заводу залучили військових посадовців, які мали контролювати якість боєприпасів. За даними слідчих, вони свідомо не звертали увагу на браковану партію снарядів та внесли до документації неправдиві відомості. Внаслідок таких дій військові на фронті отримали 120 тис. непридатних мінометних пострілів.

Наразі СБУ затримала чотирьох причетних до злочинної схеми. Їм оголосили підозри у перешкоджанні діяльності ЗСУ, вчинене за попередньою змовою, що призвело до тяжких наслідків (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 114-1 Кримінального кодексу України). Підозрюваним загрожує до 12 років позбавлення волі.

Нагадаємо, у серпні 2024 року ДБР оголосило підозри військовим посадовцям, які закупили для ЗСУ неякісні аптечки на майже 60 млн грн.