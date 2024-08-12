Посадовці не проконтролювали якість понад 33 тис. аптечок

Державне бюро розслідувань спільно зі Службою безпеки України оголосили про підозру колишньому начальнику одного з військових навчальних центрів у Києві, а також ще дев’ятьом його пособникам, які закупили неякісні військові аптечки на суму майже 60 млн грн. Загалом посадовці закупили понад 30 тис. аптечок, не проконтролювавши їхню якість, повідомили у пресслужбі ДБР у понеділок, 12 серпня.

За даними слідства, між одним з навчальних центрів та вісьмома підприємцями уклали угоди на постачання 30 тис. 773 штук аптечок на загальну суму 58,5 млн грн. Втім, ексначальник навчального центру та начальних медичної служби не проконтролювали якість закупленої продукції.

«Згодом експертиза підтвердила, що аптечки не відповідають встановленим нормам, не мають належних компонентів, а наявні препарати – неналежної якості. Таким чином застосування вмісту таких аптечок могло завдати шкоди здоров’ю наших військовослужбовців», – повідомили у пресслужбі ДБР.

Колишньому начальнику центру та його колезі оголосили про підозри за ч. 4 ст. 426 ККУ (бездіяльність військової влади) та ч. 4 ст. 425 ККУ (недбале ставлення до військової служби). Їм загрожує від восьми до десяти років позбавлення волі. Підприємцям, які продали навчальному центру неякісні аптечки, повідомили про підозру за ст. 190 ККУ (шахрайство).