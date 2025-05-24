Шеремета близько шести місяців був міністром економічного розвитку і торгівлі України в уряді Арсенія Яценюка

54-річний ексміністр економічного розвитку і торгівлі Павло Шеремета мобілізувався до Національної гвардії України. Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook, а також підтвердив в коментарі ЕП.

Колишній посадовець не уточнив, до якого підрозділу долучився та які завдання виконуватиме.

Павло Шеремета народився у Львові 23 травня 1971 року. Був першим деканом Києво-Могилянської бізнес-школи (KMBS) (1999-2008 рр.) та президентом Київської школи економіки (2012-2014 рр.).

У 2008-2011 роках Шеремета також працював у Малайзії, де очолював Інститут Стратегії Блакитного Океану Малайзії.

З лютого по вересень 2014 року Павло Шеремета обіймав посаду міністра економічного розвитку і торгівлі України. Повідомлялось, що він склав повноваження після конфлікту щодо кадрових рішень в уряді, зокрема через призначення на посаду заступника міністра – торгового представника Валерія П’ятницького, яке було проведено без узгодження з ним і без його подання.

Після відставки займався викладанням і консалтингом, зокрема, був засновником та директором Школи управління УКУ (2014-2015 рр.). З 2017 року керівний партнер компанії «Прорив.in.ua».

До слова, 21 травня про свою мобілізацію до Нацгвардії повідомив головний редактор «Цензор.Нет» 48-річний Юрій Бутусов. Серед причин мобілізації Бутусов назвав проблеми у війську, зокрема, відсутність порядку в управлінні.

Пізніше Бутусов розповів, що мобілізувався до 13-ї бригади Нацгвардії «Хартія» у званні солдата на посаду «стрілець». Зараз Юрій Бутусов проходить військову підготовку.