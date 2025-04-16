У середу, 16 квітня, Верховна Рада проголосувала за продовження воєнного стану та загальної мобілізації в країні ще на 90 днів – з 9 травня до 6 серпня 2025 року включно. Це вже 15-те голосування Ради з часу повномасштабного вторгнення, повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

Народні депутати підтримали відповідні законопроєкти №13172 та №13173, які напередодні вніс до Ради президент Володимир Зеленський.

За продовження терміну дії воєнного стану проголосували 357 народних депутатів, а за продовження мобілізації – 346. Проти обох законопроєктів проголосував один народний депутат – представник фракції «Європейська Солідарність» Олексій Гончаренко.

Проти продовження мобілізації виступив нардеп Олексій Гончаренко (Фото Telegram-каналу Ярослава Железняка)

Напередодні Гончаренко заявив, що голосуватиме проти обох документів. Він пояснив своє рішення відсутністю закону про чіткі терміни служби й демобілізацію українських захисників.

Голова партії «Європейська Солідарність», співголова однойменної фракції Петро Порошенко під час виступу з трибуни Верховної Ради 15 квітня сказав, що влада почала «зловживати воєнним станом», використовуючи його не тільки для оборони країни, а для побудови «авторитарного режиму».

Своєю чергою спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук учора у Facebook опублікував допис з текстом: «Фінальні результати кастингу путіна в Раді вже завтра можна буде побачити – серед тих, хто проголосує проти продовження воєнного стану».

Нагадаємо, 15 січня Верховна Рада продовжила строк дії воєнного стану та загальної мобілізації до 9 травня. Уже 5 лютого президент підписав відповідні два закони.