Роман Замрій служив бойовим медиком і звільнився зі служби у 2023 році

Чернівецький обласний ТЦК і СП не виявив порушень у скандальній мобілізації бойового медика Романа Замрія, якого на початку червня зупинили на блокпосту в Хотині. Зі слів мобілізованого, у нього вилучили мобільний телефон та тримали в приміщенні, схожому на підвал, після чого відправили на службу в піхоту. При цьому Роман Замрій не мав оновлених документів, хоча стверджував, що мав право на відстрочку. У ТЦК цю інформацію заперечили.

«Щодо інциденту в 1-му відділі Дністровського районного ТЦК та СП. За підсумками службової перевірки в діях військовослужбовців порушень не виявлено. У двох випадках поширена в соцмережах інформація про начебто незаконну мобілізацію військовозобов’язаних виявилась маніпуляцією», – йдеться в повідомленні ТЦК.

Як інформував ZAXID.NET, Роман Замрій повідомив, що 4 червня його зупинили на блокпосту в Чернівецькій області поблизу Хотина. Представник ТЦК взяв його військово-облікові документи на перевірку та попросив підвезти його. Вже в ТЦК у Романа Замрія вилучили телефон і відправили на ВЛК. Після цього, стверджував медик, його відвели в темну кімнату з ґратами на вікнах, схожу на підвал, де він та ще два мобілізовані провели три дні.

За словами Романа Замрія, весь процес його мобілізації був із порушеннями, адже він мав право на відстрочку через виховання трьох неповнолітніх дітей. Однак після трьох днів у невідомому місці його відправили на службу в піхоту.

Вже після того, як Чернівецький обласний ТЦК і СП заперечив, що медик мав право на відстрочку, Роман Замрій уточнив, що на момент мобілізації не мав оновлених військово-облікових документів.

Водночас іще триває перевірка щодо ймовірних порушень працівниками ТЦК від уповноваженого Верховної ради України з прав людини.

Додамо, що Роман Замрій став військовим лікарем ще у 2014 році. У 2022 році він долучився до ЗСУ як бойовий медик, а влітку 2023 року він звільнився з армії та влаштувався на роботу в місцевій амбулаторії в Красилові на Хмельниччині. Після розлучення він самостійно виховує трьох дітей, тому не міг повернутися на службу.