Роман Замрій біля розтрощеної російським військом амбулаторії на Донеччині

Чернівецький обласний ТЦК і СП відреагував на скандал із мобілізацією бойового медика Романа Замрія, який ще у 2023 році звільнився зі служби. Напередодні він опублікував фейсбук-допис, у якому стверджував, що його зупинили на блокпосту біля Хотина, вилучили мобільний телефон та тримали в приміщенні, схожому на підвал, після чого відправили на службу в піхоту. При цьому, Роман Замрій стверджує, що мав право на відстрочку, однак в ТЦК цю інформацію заперечують.

Зі слів Романа Замрія, 4 червня його зупинили на блокпосту в Чернівецькій області поблизу Хотина. Представник ТЦК взяв його військово-облікові документи на перевірку та попросив підвезти його. Вже в ТЦК у Романа Замрія вилучили телефон і відправили на ВЛК.

«ВЛК було цирком. Я взагалі не заперечую, що придатний до служби і тому не розумію, навіщо робити такий цирк. Рентгену просто нема, він відсутній. Там просто пишуть, що ви здорові. Так що навіть туберкульоз – це проблема вже потім війська, а не цього моменту. Я зрозумів, що це цирк і просто вже ради правди сказав, що у мене камінці у нирках. Мені сказали, що нема. Я обурився, бо знаю, що є. Мені повернули екран ноутбука: “Цось ваша електронна карточка – немає”. Я підійшов до колеги і показав, що у нього закритий доступ до моєї карточки», – розповів Роман Замрій.

Після ВЛК його відвели в темну кімнату з ґратами на вікнах, схожу на підвал, де він та ще два мобілізовані провели три дні. Замрій стверджує, що ці дні їм майже не давали їсти, а інших чоловіків навіть били. Після цього всіх трьох відвезли до військової частини, де їх зустрів офіцер, який обурився поводженням представників Чернівецького ТЦК, які забрали телефон і хотіли мобілізувати бойового медика, який має право на відстрочку.

Після того, як допис Романа Замрія став публічним та викликав обурення в громадськості, на його звинуваченні відреагував Чернівецький обласний ТЦК і СП. Там заперечили, що медик мав право на відстрочку, однак повідомили, що перевірять його звинувачення щодо протиправних дій з боку працівників ТЦК.

«В приміщенні взводу охорони 1 відділу Дністровського РТЦК та СП (не підвальному) перебував, очікуючи на відправку. З боку представників ТЦК та СП протиправних дій стосовно громадянина не було, вони діяли в межах закону. 5 червня військовозобовʼязаний був зарахований в команду та ввечері вибув з відділу ТЦК та СП. Наступного дня прибув у визначену військову частину для проходження служби за своїм фахом», – повідомили в ТЦК.

Що відомо про Романа Замрія

Роман Замрій живе в Красилові на Хмельниччині. Він став військовим лікарем ще у 2014 році. У 2022 році він долучився до ЗСУ як бойовий медик. Зокрема, він виконував завдання на Луганщині, Донеччині та Херсонщині. Влітку 2023 року він звільнився з армії та влаштувався на роботу в місцевій амбулаторії.

У інтервʼю «Суспільному» він розповідав, що якщо буде потрібно, то знову піде до війська. Після розлучення він самостійно виховує трьох дітей, тому не міг повернутися на службу.

Як писало «Радіо Свобода», під час служби Замрій врятував щонайменше 700 українських солдатів на передовій, був начальником медичної служби. Указом президента від 22 січня 2024 року нагороджений орденом «За заслуги» ІІІ ступеня.