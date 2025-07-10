На Мукачівщині побудують ще один сухий порт

У Мукачівському районі на території села Горонда мають намір побудувати мультимодальний термінал для наливних вантажів і базу для нафтопродуктів із установкою для додавання біоетанолу. Власник проєкту – полтавська енергетична група компаній «Надежда», яка володіє мережею газових заправок і нафтобаз по всій Україні, група планує частково релокувати потужності на Закарпаття. Це буде вже третій проєкт сухого порту у цій місцевості.

Згідно з проєктом, заплановано будівництво терміналу по перевантаженню світлих нафтопродуктів та інших наливних вантажів на околиці села Горонда (за 17 км від Мукачева). Площа майбутнього сухого порту – близько 19 га. Він працюватиме на імпорт-експорт зі скрапленим газом, біоетанолом, рослинною олією, дизельним паливом та бензином, що надходитимуть залізницею і автошляхами.

Окрім того, у сухому порту буде окрема нафтобаза зі змішувальною установкою для додавання біоетанолу до бензину.

Передбачене, що на територію терміналу заходитимуть дві колії – широка з боку Мукачева і вузька з боку Страбичово.

Запланована річна потужність терміналу – 300 тис. тонн, з них біоетанол, рослинна нехарчова олія, дизельне паливо та бензин – 200 тис. тонн, решта – скраплений газ.

Власником проєкту є ПП «Компанія «Надежда». Підприємство має чинні містобудівні умови для зведення сухого порту від місцевої сільради.

Група компаній «Надежда» керує низкою газонаповнювальних станцій та нафтобаз в Україні, а також володіє мережею автозаправних станцій (61 звичайних та 19 газових). Вони працюють під брендами «Нефтегаз», BVS, «Пропан бутан» та «Надежда».

Власниками групи є полтавці Сергій Саміков, Віктор та Станіслав Батраченки (очільник «Української Асоціації скрапленого газу»). Головний офіс розташований у Полтаві, загальний штат – до 1,5 тис. працівників. Виторг за 2023 рік становив 9,1 млрд грн.

Як раніше писав сільський голова Горонди Іван Туряниця, група проводить «релокацію виробничих потужностей» до їхньої громади.

Загалом у районі сіл Горонда і Страбичово планують побудувати три сухі порти. Перший – це мультимодальний логістичний хаб для експорту зерна до країн ЄС Horonda Platform, другий – проєкт групи «Надежда», третій – від одеського агрохолдингу DMV Group.