Компанія «Еліос Лучки» хоче побувати СЕС на Закарпатті

У Мукачівському районі Закарпаття планують побудувати фотоелектричну станцію (СЕС) потужністю 22,35 МВт з інвертором на 16 МВт, а також установку зберігання енергії ємністю 33,44 МВт*год. Проєктом займатиметься група Helios Strategia. Про це повідомила пресслужба «Ощадбанку», який видав кредит для його реалізації.

Згідно з повідомленням, сонячну станцію будуватиме ТОВ «Еліос Лучки», яке входить до групи Helios Strategia. Плановий термін введення енергетичного об’єкта в експлуатацію – січень 2026 року.

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Компанія залучила кредит від «Ощадбанку» на суму 10,8 млн євро, його термін – 7 років.

«Ті самі «довгі» кошти для нового будівництва, яких потребує розвиток економіки. Це приклад зваженого підходу до розбудови децентралізованої енергосистеми країни», – наголосив заступник голови правління «Ощадбанку» Юрій Каціон.

Наразі заплановано, що вироблену СЕС енергію продаватимуть на ринку «на добу наперед» (купівля-продаж електроенергії здійснюється на наступну добу за днем проведення торгів).

Згідно з даними платформи YouControl, ТОВ «Еліос Лучки» зареєстроване 2019 року у селі Великі Лучки Мукачівського району. Компанія орендує кілька земельних ділянок загальною площею 18,6 га на околиці цього населеного пункту.

ТОВ «Еліос Лучки» вже отримала містобудівні умови та обмеження для будівництва сонячної станції.

Міжнародна інжинірингова група Helios Strategia спеціалізується на EPC-проєктах сонячної енергетики та впровадженні УЗЕ-рішень (установки для зберігання енергії) для промислового і комерційного секторів. Загальна потужність проектів сонячних електростанцій, у яких група взяла участь, сягає 1,2 ГВт. Інші об’єкти розташовані здебільшого в Дніпропетровській області, а також на Одещині та Миколаївщині.

Як йдеться на сайті компанії, Helios Strategia Group – це об’єднання партнерських компаній, які реалізують масштабні проєкти у сфері відновлюваної енергетики в Україні, Польщі, Литві та Німеччині, охоплюючи ринки ЄС та України.

Власниками «Еліос Лучки», що планує СЕС на Закарпатті, порівну є Сергій Гончар із Самара на Дніпропетровщині та Юрій Френкель з Полтави. Вони також є засновниками низки компаній, що займаються альтернативною енергетикою, будівництвом, купівлею-продажем майна у Полтавській, Дніпропетровській та Київській областях. Їхньою партнеркою у багатьох «зелених» проєктах через австрійську компанію MMT Machines&Mechanisms Trading GMBH є громадянка Франції Ольга Афанасьєва (Мічелот).

Як писали «Наші гроші», раніше вона була співвласницею ТОВ «Еліос стратегія» (Helios Strategia). Компанія фігурувала в кримінальному провадженні щодо оборудки із привласненням грошей державного підприємства «Інвестопроект». Журналісти припускали, що «зелені» проєкти Афанасьєвої мають стосунок до компанії дружини колишнього голови МВС Арсена Авакова Інни та його бізнес-партнерові Ігорю Котвіцькому.

Співзасновник «Еліос Лучки» Юрій Френкель у 2020 році був у списку партії «Опозиційна платформа – За життя» на виборах до Полтавської обласної ради, писали раніше місцеві ЗМІ.