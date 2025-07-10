На Київщині внаслідок ДТП загинула дитина

На Київщині внаслідок ДТП загинув 9-річний хлопчик. Про це у четвер, 10 липня, повідомили у Нацполіції Київської області.

ДТП трапилась близько 13:00, в селі Петропавлівська Борщагівка на вулиці Шевченка. За даними правоохоронців, Renault Master, який стояв на узбіччі без водія, самовільно почав рух та наїхав на дитину.

«На жаль, від отриманих травм 9-річний хлопчик помер. На місці події працюють працівники Бучанського районного управління поліції та медики. Правоохоронці встановлюють обставини ДТП», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у суботу, 5 липня біля німецького міста Шлос-Гольте-Штукенброк, що у землі Північний Рейн-Вестфалія, сталась смертельна аварія за участі родини українців. Внаслідок ДТП загинула дворічна дитина.