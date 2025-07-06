У Німеччині в аварію потрапила родина українців

Біля німецького міста Шлос-Гольте-Штукенброк, що у землі Північний Рейн-Вестфалія, сталась смертельна аварія за участі родини українців. Внаслідок ДТП загинула дворічна дитина. Про це у неділю, 7 липня, повідомили німецький таблоїд Bild та мовник WDR.

Аварія трапилась ввечері суботи, 5 липня, на автодорозі A33 біля міста Шлос-Гольте-Штукенброк. За даними німецьких правоохоронців, 34-річний водій Peugeot раптово спробував змінити смугу руху, але не помітив автомобіль Opel під керуванням 24-річного чоловіка, що рухався поруч. Внаслідок зіткнення Peugeot перевернувся та вилетів на узбіччя.

У Peugeot також перебувала 26-річна дружина водія та їхні діти: шестирічна донька та двоє дворічних дівчаток-близнючок. Жінка та дворічні дівчатка отримали важкі травми, водій та шестирічна дитина – легкі. Всіх постраждалих госпіталізували до лікарні. Вночі від отриманих внаслідок ДТП травм у медзакладі померла одна з близнючок. Водій Opel не постраждав.

Німецькі поліцейські та прокуратура наразі встановлюють всі обставини аварії.

Нагадаємо, 4 липня, у Німеччині біля міста Ребель в аварію потрапив туристичний автобус компанії Flixbus. Внаслідок ДТП постраждали четверо українців.