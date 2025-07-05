Неподалік міста Ребель перекинувся туристичний автобус компанії Flixbus

У п’ятницю, 4 липня, у Німеччині в аварію потрапив туристичний автобус компанії Flixbus. Внаслідок ДТП постраждали четверо українців. Про це «Укрінформу» повідомили у Міністерстві закордонних справ.

В ніч на п’ятницю, 4 липня, на трасі А19 неподалік міста Ребель перекинувся туристичний автобус компанії Flixbus, він виконував рейс Копенгаген-Відень. На той момент в автобусі перебували 54 пасажири та 2 водіїв. У результаті ДТП 31 людина зазнала поранень: 25 – легкі, 6 – важкі. Серед постраждалих є двоє 18-річних українців та ще двоє громадян віком 19 та 21 рік.

«Громадянку України 2007 року народження з кількома забоями та гематомами госпіталізовано до місцевої клініки. Наразі її стан стабільний, вона проходить додаткове обстеження та планує вже 5 липня виписатися з медичного закладу. Інших трьох постраждалих громадян України після огляду та надання необхідної медичної допомоги забезпечено безкоштовними квитками для продовження подорожі», – розповіли в МЗС.

Справа перебуває на контролі дипустанови.

Нагадаємо, у понеділок, 30 червня, у румунському повіті Бакеу сталася аварія за участю автобуса, у якому перебувало 60 українців.