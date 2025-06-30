Автобус врізався у мікроавтобус, який стояв на узбіччі

У понеділок, 30 червня, у румунському повіті Бакеу сталася аварія за участю автобуса, у якому перебувало 60 українців. Про це повідомляє NewsMaker.

Відомо, що 30 червня автобус врізався у мікроавтобус, який стояв на узбіччі. На момент аварії в автобусі перебувало 60 громадян України, зокрема, 21 дитина.

За попередніми даними, автобус врізався у мікроавтобус, який стояв на узбіччі. У результаті ДТП загинула 29-річна пасажирка мікроавтобуса, а також зазнали поранень ще п’ятеро людей, із них четверо – пасажири мікроавтобуса та один – автобуса.

Наразі поліція з’ясовує обставини аварії.

Нагадаємо, ввечері 25 червня у Румунії сталася ДТП за участі пасажирського автобуса, який перевозив громадян України. Транспорт із понад 60 українцями перекинувся під час руху.