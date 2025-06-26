Через аварію правоохоронці перекрили місцеву трасу

Ввечері 25 червня у Румунії сталася ДТП за участі пасажирського автобуса, який перевозив громадян України. Транспорт із понад 60 українцями перекинувся під час руху, повідомили у пресслужбі міністерства охорони здоров’я Румунії. Згодом аварію підтвердили у МЗС України.

За даними міністерства, аварія сталася у селі Таріверде у приморському районі Констанца. Там перекинувся автобус із 61 українцем. Серед пасажирів транспорту також були діти. Згодом в МЗС України уточнили, що в автобусі перебували 55 людей.

На світлинах, які оприлюднило міністерство охорони здоров’я, видно автобус із логотипом UkrBusTour – перевізника з Одещини, який здійснює чартерні автобусні рейси до Румунії. Зокрема, на сторінці UkrBusTour йдеться, що автобуси рухаються за маршрутами «Одеса-Кишинів» та «Одеса-Констанца-Бухарест». За даними перевізника, щодня о 18:00 з аеропорту Отопені в Румунії відправляється автобусний рейс, який рухається до Одеси через Бухарест та Констанцу, в районі якої й сталася аварія 25 червня.

На сторінці UkrBusTour також розміщена інформація про автобус, схожий на транспорт, що перекинувся в Румунії – за даними компанії, в її автопарку є автобус VIP-класу на 81 місце VanHool Astromega TX.

Автобус UkrBusTour

Зазначимо, у пресслужбі перевізника про аварію поблизу села Таріверде не повідомляли.

Місцеве видання Ziua de Constanta повідомило, що водій автобуса не впорався за керуванням та злетів з дороги. Його перевірять на наявність алкоголю в крові.

На місці події надали медичну допомогу чотирьом людям, ще двох людей госпіталізували.

Через аварію перекрили рух на місцевій трасі.

Доповнено 14:30. У коментарі «Суспільному» МЗС України підтвердило аварію автобуса в Румунії. За даними консульського відділу посольства України в Румунії, на момент аварії в автобусі перебували 55 українців – вісім чоловіків, 37 жінок та дев’ятеро дітей.

Нагадаємо, 15 червня у Румунії у важку ДТП потрапив мікроавтобус з 17 буковинцями. Внаслідок аварії постраждали дев’ятеро людей.