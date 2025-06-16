Дев'ятьох пасажирів доправили до двох лікарень

Аварія з українським пасажирським бусом трапилася в Румунії в неділю, 15 червня. ДТП, в якому зіткнулися легковий автомобіль Volkswagen Touran та бус, сталася в населеному пункті Вакулешті повіту Ботошани. Травми отримали дев’ять людей. За даними румунського видання Glasul Nordului, деякі постраждалі перебувають в лікарнях у важкому стані.

В автобусі, який їхав з Чернівців в Румунію, перебувало 17 буковинців, повідомило видання «Молодий буковинець», посилаючись на журналіста «Суспільного» Віталій Зигря. Згідно з попередніми даними, водій автомобіля Volkswagen Touran заснув за кермом, втратив контроль над керуванням та виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з українським мікроавтобусом. Для того, щоб визволити людей з буса, на місце ДТП прибули пожежники з Ботошанського та Дорохойського відділів, три машини швидкої допомоги, включаючи мобільне відділення інтенсивної терапії.

Внаслідок зіткнення кілька людей отримали травми, деякі з них потребували екстреного транспортування до лікарні. У найважчому стані перебувала пасажирка, яка сиділа праворуч від водія буса. Від удару її заблокувало в салоні. Її витягнули пожежники, при цьому вона була при свідомості. Бригади швидкої допомоги доставили трьох постраждалих до лікарні швидкої допомоги повіту Ботошань, ще шістьох – до міської лікарні Дорохой.