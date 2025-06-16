Внаслідок аварії загинули 4 пасажири

Прокуратура Парижа висунула звинувачення одному з водіїв пасажирського автобуса з українцями, який потрапив у ДТП 13 червня. Про це повідомила у неділю, 15 червня, французька газета La Figaro.

Одному із водіїв українського автобуса, який у п'ятницю, 13 червня, потрапив у ДТП у французькому департаменті Сарт офіційно висунули звинувачення у ненавмисному вбивстві та заподіянні тілесних ушкоджень з необережності.

Спершу французькі правоохоронці затримали обох водіїв в межах досудового розслідування. Слідчі призначили експертизи, які не виявили в організмах чоловіків алкоголю або наркотичних речовин. В суботу, 14 червня, справу було передано на розгляд підрозділу паризької прокуратури, що спеціалізується на розслідуванні колективних катастроф.

«Відкрито судове провадження за фактами ненавмисного вбивства та спричинення тілесних ушкоджень водієм транспортного засобу. Водій, який перебував за кермом на момент аварії, був офіційно обвинувачений за цими статтями і перебуває під судовим контролем», – йдеться у повідомленні.

Французькі журналісти пояснили, що судовий контроль передбачає, зокрема, заборону на керування моторними транспортними засобами і зобов'язання з’являтися за викликом слідчого судді. Другого водія, який не керував автобусом під час аварії, відпустили.

Також прокуратура повідомила, що життю потерпілих станом на 15 червня нічого не загрожує.

Нагадаємо, в п’яницю, 13 червня, у Франції на автомагістралі А81 біля міста Ле-Ман український пасажирський автобус потрапив у ДТП. У ньому були діти з Чернівців, які поверталися додому зі шкільної екскурсії. Четверо людей загинули, троє з них – українці.