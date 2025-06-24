Польські правоохоронці затримали 22-річного водія з України

Польські правоохоронці затримали 22-річного водія мікроавтобуса Volkswagen, який врізався у вантажівку Renault, якою також керував українець. Внаслідок ДТП постраждали четверо пасажирів мікроавтобуса Volkswagen, всі постраждалі – громадяни України. Про це у вівторок, 24 червня повідомила пресслужба поліції Польщі.

Аварія трапилась в ніч на вівторок, 24 червня, о 03:00 за місцевим часом (04:00 за Києвом) на трасі S17 (88 км маршруту) у напрямку Варшави біля села Мощанка.

За даними правоохоронців, 22-річний українець, який керував мікроавтобусом Volkswagen, врізався у вантажівку Renault під керуванням 61-річного водія з України. У мікроавтобусі перебувало вісім українців, чотирьох з них – госпіталізували до лікарні. Lublin112.pl уточнює, що одного з травмованих доставили до лікарні за допомогою медичного гелікоптера.

«Попередні висновки слідчих свідчать про те, що 22-річний громадянин України, який керував мікроавтобусом у напрямку Варшави, не адаптував швидкість до дорожніх умов, в результаті чого врізався у задню частину вантажівки», – йдеться у повідомленні.

Кілька годин дорога у напрямку Варшави була перекрита, але зараз рух відновили. За даними поліцейських, обидва водії перебували за кермом у тверезому стані. Наразі правоохоронці затримали 22-річного водія мікроавтобуса Volkswagen.

Нагадаємо, 10 травня, у Польщі на автодорозі А4 у напрямку Згожельця (Нижньосілезького воєводства) українець спричинив зіткнення п’ятьох транспортних засобів. Внаслідок ДТП постраждали 19 людей.