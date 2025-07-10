Актор помер 3 липня

Через п’ять днів після смерті 67-річного актора Майкла Медсена лікарі підтвердили офіційну причину – серцева недостатність, повідомляє NBC4 Los Angeles.

Кардіолог актора, який лікував Медсена, зазначив, що до причин також внесено хронічні серцеві захворювання та алкоголізм. Розтин вирішили не проводити, лікар підписав свідоцтво про смерть, тож справа вважається закритою, без ознак насильницьких дій.

Нагадаємо, 3 липня поліція прибула до будинку Майкла Медсена в Малібу після екстреного виклику. Актор був знайдений мертвим, і його смерть зафіксували о 8:25 ранку за місцевим часом.

Майкл Медсен має велику фільмографію, він знімався у великій кількості відомих фільмів, проте світову славу принесли його картини Квентіна Тарантіно «Скажені пси», «Убити Білла» та «Мерзенна вісімка».