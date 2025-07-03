Майклу Медсену було 67 років

Відомий голлівудський актор Майкл Медсен помер у власному будинку в Малібу на 68-му році життя. Майкл Медсен помер від зупинки серця, повідомив менеджер актора Рон Сміт телеканалу NBC News.

Майкл Медсен народився 25 вересня 1958 року в Чикаго у сім'ї пожежника Кальвіна Медсена та Елейн, поетеси і телевізійної продюсерки. Мати актора навіть вигравала «Еммі» за свою роботу на ТБ, але пішла з цього бізнесу, щоб зосередитися на поезії. Сестра Майкла Вірджинія Медсен також стала акторкою.

У 1982 році Майкл Медсен дебютував на великому екрані. Його першою роботою в кіно стала головна роль в незалежному фільмі «Всупереч всім очікуванням».

За свою акторську кар'єру, яка тривала понад 40 років, Медсен знявся в десятках знакових картин. Він знявся у таких фільмах як «Тельма та Луїза» (1991) та «Донні Браско» (1997), «Місто гріхів» тощо. Загалом його фільмографія налічує більш ніж 170 фільмів.

Найбільш, у популярність він здобув завдяки співпраці з режисером Квентіном Тарантіно, він зіграв у фільмах «Скажені пси», «Убити Білла-2», «Одного разу в… Голлівуді» та «Мерзенній вісімці».