ДеАнна Морган та Майкл Медсен

Американського актора Майкл Медсен, видомого зокрема за фільмами Квентіна Тарантіно «Скажені пси» та «Вбити Білла», затримали, повідомляє видання Independent.

65-річного актора звинувачують у домашньому насильстві щодо його дружини ДеАнни Морган. Правоохоронців викликала саме вона та пожалілась, що Медсен «штовхнув її дружину та вигнав з дому».

«Це були суперечки між Майклом та його дружиною, які, як ми сподіваємося, вирішаться позитивно для них обох», – прокоментував інцидент представник актора.

Медсена затримали о 01.40 ночі, але згодом відпустили після внесення застави у розмірі 20 тис доларів. Його дружина ще не коментувала ситуацію.

Це не перший арешт у житті Майкла. Його уже затримували за жорстоке поводження з дитиною та двічі за водіння у нетверезому стані.

Майкл Медсен найбільш відомий завдяки фільмам Квентіна Тарантіно, він знімався у фільмах «Скажені пси», «Вбити Білла» та «Мерзенна вісімка». Також він зіграв у таких відомих стрічках як «Тельма та Луїза», «Звільніть Віллі», «Доні Браско», «Місто гріхів» тощо. Загалом його фільмографія налічує більш ніж у 170 фільмах.

ДеАнна Морган є його третьою дружиною. Вони одружені з 1996 року та мали трьох дітей. Їх 26-річний син наклав на себе руки у січні 2022 року.