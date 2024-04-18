Бред Пітт у фільмі «Одного разу в Голлівуді»

Режисер Квентін Тарантіно передумав знімати фільм «Кінокритик», над яким працював. Цей фільм мав стати його останньою, десятою стрічкою. Тепер режисер займається фільмом про персонажа Бреда Пітта з картини «Одного разу в Голлівуді» (2029), повідомляє The Hollywood Reporter.

Навесні 2023 року Квентін Тарантіно заявляв, що розпочав роботу над своїм останнім фільмом «Кінокритик». Дія стрічки мала відбуватись у Каліфорнії у 1977 році. Головний герой – хлопець, який писав рецензії на порнофільми.

Щодо нового проекту, то його головним героєм має стати каскадер Кліфф Бут, якого зіграв Бред Пітт (і навіть отримав ще цю роль «Оскар») у фільмі «Одного разу в Голлівуді». Наразі невідомо, буде ця стрічка приквелом або картини.

Також Тарантіно оголошував, що планує зняти всього 10 стрічок, а піля цього залишити кінематограф.