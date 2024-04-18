Квентін Тарантіно зніматиме фільм із Бредом Піттом
Працювати над «Кінокритиком» він припинив
Режисер Квентін Тарантіно передумав знімати фільм «Кінокритик», над яким працював. Цей фільм мав стати його останньою, десятою стрічкою. Тепер режисер займається фільмом про персонажа Бреда Пітта з картини «Одного разу в Голлівуді» (2029), повідомляє The Hollywood Reporter.
Навесні 2023 року Квентін Тарантіно заявляв, що розпочав роботу над своїм останнім фільмом «Кінокритик». Дія стрічки мала відбуватись у Каліфорнії у 1977 році. Головний герой – хлопець, який писав рецензії на порнофільми.
Щодо нового проекту, то його головним героєм має стати каскадер Кліфф Бут, якого зіграв Бред Пітт (і навіть отримав ще цю роль «Оскар») у фільмі «Одного разу в Голлівуді». Наразі невідомо, буде ця стрічка приквелом або картини.
Також Тарантіно оголошував, що планує зняти всього 10 стрічок, а піля цього залишити кінематограф.