Пітт та Тарантіно уже працювали разом у двох фільмах

Бред Пітт («Сім», «Лють», «Легенди осені») зіграє новому фільмі Квентіна Тарантіно «Кінокритик». Фільм має стати 10-м та останнім у кар’єрі 60-річного режисера. Продюсером стане Стейсі Шер, а реліз очікується у 2025 році, повідомляє Deadline.

Актор і режисер уже працювали разом в двох фільмах, це були «Безславні виродки» та «Одного разу в Голлівуді». За роль у цьому фільмі Пітт отримав «Оскара».

Ймовірно, дія фільму розгортатиметься у південній Каліфорнії 1970-х років. На написання сценарію Тарантіно надихнув кінокритик, якого той читав у юності. Раніше режисер спростував чутки про те, що головною героїнею оповіді стане відома кінокритикиня Полін Кел.

Тарантіно неодноразово заявляв, що планує створити 10 фільмів до того часу, коли завершить кар’єру у кіно. Він зняв дев’ять стрічок (якщо рахувати два фільми «Вбити Білла» як один). Тарантіно не раз заявляв, що режисери втрачають хист з віком.

Цього року Бреду Пітту виповнилоь 60 років, одним із отанніх фільмах у його у кар’єрі став «Вавилон», проте актор працює відразу у декількох проектах.