Наслідки російського удару по Києву \ 23 червня 2025 року

У червні 2025 року внаслідок російських обстрілів загинула найбільша кількість цивільних людей за останні три роки. Про це йдеться у доповіді Моніторингової місії ООН з прав людини, що опублікована у четвер, 10 липня.

За даними ООН, у червні 2025 року в Україні внаслідок російських обстрілів загинули 232 людини, ще 1343 отримали поранення. Минулого місяця росіяни здійснили вдесятеро більше атак із застосуванням ракет та ударних дронів, ніж у червні 2024 року.

«Практично жодна область України не була в безпеці, незалежно від віддаленості від лінії фронту: цивільні люди загинули або були поранені щонайменше у 16 областях і в Києві», – йдеться у повідомленні.

ООН зазначає, що ситуація погіршується. У першій половині 2025 року загальна кількість загиблих та поранених внаслідок російських обстрілів становить 6754 людини, що на 54% більше, ніж в аналогічний період у 2024 році (4381 жертви). Загалом за останні пів року кількість загиблих серед мирних жителів зросла на 17%, а поранених – на 64%.

«Застосування Російською Федерацією потужних ракет дальнього радіуса дії та безпілотників по міських районах, підвищена руйнівна сила цих боєприпасів, а також зростаюча кількість атак стали основними чинниками різкого збільшення кількості жертв серед цивільних осіб. Крім того, дедалі ширше використання безпілотників ближнього радіуса дії призвело до фатальних наслідків для громад, розташованих поблизу лінії фронту», – йдеться у доповіді.

За інформацією ООН, за весь час повномасштабного вторгнення Росії в Україні загинули щонайменше 13 580 мирних жителів, з них 716 – діти. Ще щонайменше 34 115 цивільних отримали поранення, у тому числі 2173 дитини.

Нагадаємо, 6 квітня 2025 року верховний комісар ООН із прав людини Фолькер Тюрк повідомив, що російська атака на Кривий Ріг (4 квітня 2025 року) одномоментно забрала найбільшу кількість дитячих життів від початку повномасштабного вторгнення. Внаслідок російського удару по житловому кварталу загинули 20 людей, з них 9 – діти.