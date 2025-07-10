У водія автобуса вилучили партію контрабандних кросівок Nike

У четвер, 10 липня, у пункті пропуску «Рава-Руська – Гребенне» на кордоні з Польщею львівські митники вилучили у водія рейсового автобуса брендові кросівки на суму 1 млн грн.

Як повідомили у Львівській митниці, автобус Van Hool сполученням «Кутно-Тернопіль» повертався з Польщі через пункт пропуску у Раві-Руській. Під час огляду автобуса працівники митниці виявили в багажному відділенні 229 пар кросівок Nike, які водій намагався ввезти без декларування. Орієнтовна вартість спортивного взуття – понад 1 млн грн.

Водій автобуса намагався ввезти нове взуття без декларування (фото митниці)

За цим фактом митники склали протокол про порушення митних правил (ч. 2 ст. 471 МКУ). Товар вилучили, його долю вирішить суд.