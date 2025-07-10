У четвер, 10 липня, у програмі «Новини Львова від ZAXID.NET» дивіться: Випало 115% місячної норми. У Львові цілодобово ліквідовують наслідки негоди. Міська рада ініціює створення спеціальної комісії. Вона має перевірити надмірну забудову на територіях громад, що межують із Львовом. З'явився на судове засідання. Професор Йосип Лось дав свідчення у справі про звільнення з Львівського університету. Навчання з домедичної допомоги. Вперше його влаштували у новому центрі національно-патріотичного виховання «Стрільниця».

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