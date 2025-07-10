У центрі національно-патріотичного виховання «Стрільниця» навчали домедичної допомоги
Новини Львова від ZAXID.NET за 10 липня
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У четвер, 10 липня, у програмі «Новини Львова від ZAXID.NET» дивіться:
- Випало 115% місячної норми. У Львові цілодобово ліквідовують наслідки негоди.
- Міська рада ініціює створення спеціальної комісії. Вона має перевірити надмірну забудову на територіях громад, що межують із Львовом.
- З'явився на судове засідання. Професор Йосип Лось дав свідчення у справі про звільнення з Львівського університету.
- Навчання з домедичної допомоги. Вперше його влаштували у новому центрі національно-патріотичного виховання «Стрільниця».
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