Мерія Львова ініціює спецкомісію через хаотичну забудову в сусідніх громадах
Через зливу 10 липня масштабно затопило новий житловий мікрорайон Сокільників, що межують зі Львовом
Міська рада Львова ініціює створення спеціальної комісії, яка має перевірити надмірну забудову на територіях, що межують із сусідніми громади. Таке рішення спричинене зокрема масштабним підтопленням в селі Сокільники 10 липня, яке виникло в районі вул. Трускавецької, де розташовані нові квартали житлової забудови. Про це повідомив заступник міського голови Львова з питань містобудування Любомир Зубач.
Вранці у четвер, 10 липня, через рекордну кількість опадів вийшла із берегів річка Зубра, внаслідок чого у Сокільниках затопило вулиці, підтопило будинки і городи, а припарковані біля житлових багатоповерхівок автомобілі були майже повністю у воді. Йдеться про мікрорайон, що межує зі Львовом у районі вул. Трускавецької, що в останні роки активно забудовується житлом.
«Представники нашої міської інспекції Держархбудконтролю оперативно проїхалися критичними місцями у районі вулиці Трускавецької. Львівська сторона – без масштабних підтоплень наразі. На стороні сусідів, тобто у Сокільниках – висока вода. Відтак буду пропонувати міському голові винести питання бездумної забудови на околицях Львова сусідніми громадами на розгляд окремої комісії», – повідомив Любомир Зубач.
На засіданні ТЕБ і НС представники метеослужби повідомили, що за 12 годин 10 липня у Львові випала рекордна кількість опадів за весь час, відколи ведеться моніторинг, – 115 мм. Це майже удвічі більше, ніж тоді, коли кілька років тому масштабно затопило перехрестя вул. Сахарова – Вітовського. Тоді було лише 67 мм.
«Всі ви, очевидно, вже встигли побачити у соцмережах фото, на котрих новозбудовані ЖК і їхні парковки. А там – машини по вікна у воді. І скрізь підписи – “Львів, затоплені будинки”. Ну давайте заради справедливості – це не Львів, а Сокільники. Так, це близько. Фактично по межі. Утім це не Львів. Прошу припинити недолугі маніпуляції. А сокільницьку владу, яка спланувала цю забудову, взяти на себе відповідальність. У людей, власників авто – біда», – зазначив Любомир Зубач.
Наслідки рекордної зливи у Сокільниках
Більшість із опублікованих фото зроблені на території Сокільницької ОТГ. У Львові в межах житлових кварталів незначні підтоплення зафіксували біля ЖК «Парус», будинків «Ріелу» та ЖК «Набережний квартал».
«Натомість уже навпроти по вулиці Трускавецькій – це забудова у Сокільниках, будинки на вул. Героїв Майдану (теж Сокільники) – і там ситуація значно критичніша. Саме звідти оті приголомшливі фото, де авто по вікна у воді. Збіг, Львову пощастило? А може, наслідок прискіпливішої уваги до того, що і як будують? Сьогоднішня ситуація – це одна з причин, чому треба бити на сполох через хаотичну забудову на околицях Львівської громади. Маємо інформацію про такі факти не лише щодо Сокільників», – додав посадовець.
Зазначимо, що у 2020 році Сокільники зі скандалом відмовились приєднуватись до Львівської ОТГ, власне, через побоювання хаотичної забудови села. Однак в останні роки в Сокільниках виникала низка будівельних скандалів через забудову села багатоповерхівками та відсутність власної каналізації, що спричиняло проблеми місцевим мешканцям.
Навесні стало відомо, що Сокільницька громада планує розширення на 130 га, а впритул до аеропорту запланували збудувати масштабний житловий квартал. Через спротив мешканців та реакцію сусідньої Львівської міської ради, остаточне погодження розширення села поки що відклали.