Через рекордну зливу у Сокільниках вийшла з берегів річка та затопила міські вулиці в районі нового житлового кварталу

Міська рада Львова ініціює створення спеціальної комісії, яка має перевірити надмірну забудову на територіях, що межують із сусідніми громади. Таке рішення спричинене зокрема масштабним підтопленням в селі Сокільники 10 липня, яке виникло в районі вул. Трускавецької, де розташовані нові квартали житлової забудови. Про це повідомив заступник міського голови Львова з питань містобудування Любомир Зубач.

Вранці у четвер, 10 липня, через рекордну кількість опадів вийшла із берегів річка Зубра, внаслідок чого у Сокільниках затопило вулиці, підтопило будинки і городи, а припарковані біля житлових багатоповерхівок автомобілі були майже повністю у воді. Йдеться про мікрорайон, що межує зі Львовом у районі вул. Трускавецької, що в останні роки активно забудовується житлом.

«Представники нашої міської інспекції Держархбудконтролю оперативно проїхалися критичними місцями у районі вулиці Трускавецької. Львівська сторона – без масштабних підтоплень наразі. На стороні сусідів, тобто у Сокільниках – висока вода. Відтак буду пропонувати міському голові винести питання бездумної забудови на околицях Львова сусідніми громадами на розгляд окремої комісії», – повідомив Любомир Зубач.

На засіданні ТЕБ і НС представники метеослужби повідомили, що за 12 годин 10 липня у Львові випала рекордна кількість опадів за весь час, відколи ведеться моніторинг, – 115 мм. Це майже удвічі більше, ніж тоді, коли кілька років тому масштабно затопило перехрестя вул. Сахарова – Вітовського. Тоді було лише 67 мм.

«Всі ви, очевидно, вже встигли побачити у соцмережах фото, на котрих новозбудовані ЖК і їхні парковки. А там – машини по вікна у воді. І скрізь підписи – “Львів, затоплені будинки”. Ну давайте заради справедливості – це не Львів, а Сокільники. Так, це близько. Фактично по межі. Утім це не Львів. Прошу припинити недолугі маніпуляції. А сокільницьку владу, яка спланувала цю забудову, взяти на себе відповідальність. У людей, власників авто – біда», – зазначив Любомир Зубач.

Наслідки рекордної зливи у Сокільниках

Більшість із опублікованих фото зроблені на території Сокільницької ОТГ. У Львові в межах житлових кварталів незначні підтоплення зафіксували біля ЖК «Парус», будинків «Ріелу» та ЖК «Набережний квартал».

«Натомість уже навпроти по вулиці Трускавецькій – це забудова у Сокільниках, будинки на вул. Героїв Майдану (теж Сокільники) – і там ситуація значно критичніша. Саме звідти оті приголомшливі фото, де авто по вікна у воді. Збіг, Львову пощастило? А може, наслідок прискіпливішої уваги до того, що і як будують? Сьогоднішня ситуація – це одна з причин, чому треба бити на сполох через хаотичну забудову на околицях Львівської громади. Маємо інформацію про такі факти не лише щодо Сокільників», – додав посадовець.

Зазначимо, що у 2020 році Сокільники зі скандалом відмовились приєднуватись до Львівської ОТГ, власне, через побоювання хаотичної забудови села. Однак в останні роки в Сокільниках виникала низка будівельних скандалів через забудову села багатоповерхівками та відсутність власної каналізації, що спричиняло проблеми місцевим мешканцям.

Навесні стало відомо, що Сокільницька громада планує розширення на 130 га, а впритул до аеропорту запланували збудувати масштабний житловий квартал. Через спротив мешканців та реакцію сусідньої Львівської міської ради, остаточне погодження розширення села поки що відклали.