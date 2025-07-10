Раніше Руслан Марцінків особисто долучився до ремонтних робіт на дорогах громади

Міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків заявив, що працівники виконкому долучаються до ремонтів доріг на добровільних засадах у вільний від основної роботи час. Про це він розповів в ефірі ТРК «Вежа», пише «Курс».

На запитання ведучої про точну кількість таких добровольців Марцінків відповів:

«Всі є на добровільних засадах, добровольці, тому працюють у позаробочий час. А скільки? Це добровольці – скажу вже наступного ефіру».

Нагадаємо, наприкінці червня міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків заявив про те, що працівників міської ради на час літнього періоду залучатимуть до ремонту доріг. До цього кроку мер вирішив вдатись нібито через величезний брак людей у муніципальній дорожній службі. Тому, казав Марцінків, до цієї роботи вахтовим методом залучатимуть працівників мерії, які працюватимуть під керівництвом старшого бригадира.

ZAXID.NET надіслав запит до Івано-Франківської міськради з проханням розповісти деталі цього непересічного експерименту. На запит мерія відповіла, що «запитувана інформація відсутня, оскільки не задокументована та не є готовим продуктом інформації, який створений в процесі виконання суб’єктом владних повноважень своїх обов’язків».