Двох терористів, які напали на містян, ліквідувала поліція

Внаслідок теракту 1 жовтня в ізраїльській столиці Тель-Авіві загинули семеро людей, ще 16 отримали поранення. Серед постраждалих є українка, повідомив в ефірі телемарафону у середу, 2 жовтня, посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук.

Ввечері 1 жовтня, перед масованою ракетною атакою Ірану по Ізраїлю двоє чоловіків відкрили вогонь по людях, які стояли на трамвайній зупинці в Тель-Авіві. Нападники були озброєні автоматом та ножем. Ізраїльські правоохоронці ліквідували терористів.

«На жаль, стало відомо, що серед жертв теракту в Яфо, який відбувся вчора перед атакою Ірану, виявилося сім загиблих, і 16 поранених. Серед поранених – одна громадянка, яка має подвійне громадянство, має український паспорт. Нам надала інформацію поліція сьогодні вранці», – повідомив посол.

За словами Євгена Корнійчука, постраждалу невдовзі відвідає консул. За попередньою інформацією, українці нічого не загрожує.

Нагадаємо, 1 жовтня Іран завдав по Ізраїлю ударів кількома сотнями балістичних ракет. Атаку Іран назвав «помстою» за нещодавню ліквідацію лідерів ліванського угруповання «Хезболла» та палестинського ХАМАС.