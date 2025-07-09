Личаківський районний суд Львова зобов’язав Росію виплатили 30 млн грн моральної компенсації на користь доньки загиблого у Дебальцевому українського військового. Заочне рішення суду ще можна оскаржити, воно також може стати доказом у міжнародному суді.

Як вказано у заочному рішенні, яке оприлюднили у судовому реєстрі наприкінці червня 2025 року, до суду звернулась донька майора ЗСУ, який загинув у лютому 2015 року у місті Дебальцеве Донецької області. Батько позивачки загинув через військову агресію Росії. Причиною його смерті є гостра кровотеча, множинні осколкові поранення тулуба, кінцівок, з ушкодженням внутрішніх органів. Смерть пов’язана із захистом Батьківщини.

«Через загибель батька позивачка втратила сенс життя та віру в майбутнє, важка втрата не дає можливості нормально спілкуватись з оточуючими, працювати та підтримувати нормальний спосіб соціального життя. Діями відповідача їй завдано непоправну моральну шкоду», – наведено у рішенні суду позицію позивачки, яка хотіла стягнути з РФ 30 млн грн моральної компенсації.

Цю справу розглянув суддя Назарій Нор, який дослідив усі матеріали та аргументи у справі. Через воєнний стан, який ввели через повномасштабну збройну агресію РФ проти України, суддя розглянув справу без участі представника відповідача.

Суддя підтвердив, що смерть батька позивачки пов’язана із збройною агресією РФ та повністю задовольнив позов, зобов’язавши РФ виплатити позивачці 30 млн грн. Рішення ще можна оскаржити.

Раніше ZAXID.NET повідомляв, що до суду із позовами до Росії звертались представники бізнесу та зобов’язували компенсувати збитки за пошкоджене через обстріли майно. До прикладу, нещодавно львівський бізнес-центр виграв позов на 4,6 млн доларів.

Представники судів інформують, що наразі механізму реалізації таких рішень немає, але вони є важливими. Кожне судове рішення щодо відшкодування збитків постраждалим від війни може стати доказом для Міжнародного кримінального суду та міжнародних трибуналів. Ці докази слугуватимуть підтвердженням вини вищих посадовців РФ у вчиненні воєнних злочинів.