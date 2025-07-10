Йдеться про будівництво ЖК «Гіацинт-Люкс» на вул. Карманського, 7а

Господарський суд Львівської області зобов’язав ТОВ «Гіацинт-Люкс» сплатити до бюджету міської ради Львова майже 5 млн грн. Забудовник не сплатив пайовий внесок на розвиток інфраструктури району.

Йдеться про будівництво ЖК на вул. Карманського, 7а. У 2018 році компанія «Гіацинт-Люкс» отримала відповідні містобудівні умови та обмеження на будівництво, а через рік провела архітектурний конкурс на найкращий проєкт житла. Забудовник повинен був сплатити на розвиток інженерної, транспортної та соціальної інфраструктури міста майже 5 млн грн, однак це зробив цього.

Через це прокуратура звернулася в суд. 10 липня юридичний департамент ЛМР повідомив, що суд позов міської ради задовольнив і зобов’язав ТОВ «Гіацинт-Люкс» сплатити до бюджету міської ради Львова майже понад 4,7 млн грн. Це рішення можна оскаржити в апеляції.

ТОВ «Гіацинт-Люкс» зареєстроване ще у 1997 році. Співвласниками компанії є львів’яни Валерій Овчарук, Тарас Квасниця та Віра Дідулка. Тарас Квасниця – відомий у Львові забудовник. Зокрема, йому належить ТзОВ «Провесінь Агроінвест», що будує велике котеджне містечко та багатоповерхівки на вул. Тракт Глинянський на місці колишньої овочевої фабрики. Прокуратура перевіряє законність приватизації ставків у межах цього містечка. Валерій Овчарук має низку фірм, пов’язаних з агробізнесом.

Крім цього, з матеріалів судового реєстру стало відомо, що у 2023 році міська ДАБК виявила на будмайданчику на вул. Карманського, 7а низку порушень, зокрема на будівництві підземного паркінгу. ДАБК видала припис про усунення виявлених порушень та оштрафував на 48,3 тис. грн, однак ТОВ «Гіацинт-Люкс» вирішила оскаржити його в суді. Спершу Львівський окружний адмінсуд позов забудовника задовольнив, однак Восьмий апеляційний адміністративний суд це рішення скасував, залишивши припис і штраф чинними.