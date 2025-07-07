Йдеться про територію близько 300 га вздовж вул. Миколайчука

У Львові планують масштабно перепланувати північний мікрорайон. Над цим проєктом працюватимуть кілька команд, а варіанти перепланування району представлять у червні 2026 року на Lviv Urban Forum.

Ідеться про територію загальною площею близько 600 га. Як розповіла ZAXID.NET в. о. керівниці управління просторового планування Львівської міської ради Марина Пелещак, під перепланування підпадає приблизно 300 га в межах Замарстинівської, Мазепи, Грінченка, Хмельницького та межі міста. Фактично йдеться про територію району Збоїщ, вул. Щурата, історичної території Замарстинова і дачних кооперативів на Голоско.

Бізнес не стоїть на місці та навіть в умовах війни модернізується. Так, девелопери у Львові все частіше мають чітку концепцію – від вигляду будинку до формату спільноти. Яскравий приклад – нові комплекси Big Ben, Hyde Park, Harry та Father від системного девелопера РІЕЛ, які відповідають на ключові запити міського життя.

За інформацією Львівської міської ради, для розпланування цієї території застосують швейцарський підхід Test Planning. Для цього створять міждисциплінарні команди, які близько року розроблятимуть свої варіанти перепланування північного району.

«Кілька десятків років тому, в 60-70-х роках, за містобудівною документацією, її зарезервували під житлову забудову. У 2021 році у межах Інтегрованої концепції розвитку: Львів-2030 вперше з’являється інше бачення. І зону під забудову місто розглядає вже як місце із зеленими пагорбами для рекреації», – повідомили в департаменті містобудування.

Керівник проєкту Маркіян Максимюк розповів, що швейцарські колеги запропонували не просто розробити детальний план території для цих ділянок, а організувати архітектурний конкурс із залученням стейкхолдерів та широкого професійного кола експертів, які працюватимуть у команді на один результат.

«Ми бачимо це як можливість переосмислити звичний процес планування міських територій, випробувати нову для України та досить традиційну для Європи методику до роботи з такими територіями», – пояснила ZAXID.NET Марина Пелещак.

Наразі територія планування фактично вільна від забудови та розташована вздовж вул. Миколайчука. Ділянки на ній перебувають як у приватній, так і в комунальній власності. При розробленні проєкту перепланування району командам поставили завдання запропонувати варіанти різних зв’язків у межах району, інтеграцію транспортної мережі, мікс житла та комерції, збільшити зелені зони.

Команди розпочнуть працювати у вересні та представлять результати на Lviv Urban Forum у червні 2026 року. Однак упродовж року будуть проміжні обговорення та презентації громадськості.