Будівля матиме змінну поверховість

Неподалік студмістечка НУ «Львівська політехніка» збудують апартготель та клініку пластичної хірургії. Відповідні містобудівні умови та обмеження представили на засіданні виконавчого комітету Львівської міської ради у п’ятницю, 27 червня.

Йдеться про нове будівництво на вул. Бойківській, 5 зі знесенням наявних будівель. Натомість тут планують збудувати готель із вбудованим спортзалом, косметологією, комерційними приміщеннями та підземним паркінгом. Крім цього, забудовник надав гарантійний лист про долучення до фінансування розвитку інфраструктури району.

Візуалізація забудовника

Як повідомили під час засідання архітектурно-містобудівної ради 3 червня, в готелі розмістять 43 номера, а клініку розмістять на верхніх поверхах. Судячи з візуалізації, загальна висота будівлі становитиме 5 поверхів.

МУО на будівництво отримало ТзОВ «Галком», що зареєстроване ще у 1992 році за адресою будівництва. Компанія належить мешканцям Сокільників Роману Кузіву та Василю Каралюсу.