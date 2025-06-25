Йдеться про будівництво ЖК Rubicon Premium на розі вул. Пимоненка – Пасічна

Господарський суд Львівської області зобов’язав будівельно-інвестиційну компанію «Рубікон Груп» сплатити Львівській міській раді 2,4 млн грн боргу за пайовий внесок. Колишнє керівництво скандальної фірми судять за масштабне розкрадання внесків покупців.

Йдеться про будівництво ЖК Rubicon Premium на розі вул. Пимоненка – Пасічна. Однак за умовами містобудівних умов та обмежень, компанія «Рубікон Груп» мала б сплатити в бюджет Львова 2,5 млн грн пайового внеску, однак не зробила цього.

Львівська міська рада звернулася в суд. Як повідомили 25 червня в юридичному департаменті, Господарський суд позов ЛМР задовольнив і зобов’язав ТзОВ «БІК Рубікон Груп» сплатити в міський бюджет 2,4 млн грн. Це рішення можна оскаржити в апеляції.

Додамо, що колишнє керівництво компанії «Рубікон Груп» звинувачують у масштабному розкраданні внесків покупців, що призвело до замороження будівництва трьох об’єктів. Зокрема, підозри отримали ексдиректор компанії Тарас Іваньо, його бізнес-партнери Юрій Бобак, Ірина Іваник та власнику інвестиційного фонду «Глоріон» Іван Горпинюк. У межах провадження все їхнє майно арештоване, а нове керівництво компанії залучило іншого девелопера, який за додаткові внески від інвесторів має добудувати житлові комплекси.