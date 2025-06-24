У майбутньому озера на Панча будуть наповнюватись штучно

Будівельна компанія «Континент» профінансує впорядкування водойми благоустрою озера на вул. Панча. Відповідне рішення ухвалив виконавчий комітет Львівської міської ради на засіданні у вівторок, 24 червня.

Йдеться про два озера на вул. Панча, 8-10. Це штучні водойми, що виникли у 50-80-х роках. У останні роки рівень води в озерах став критично низьким через нову забудову навколо. У 2019 році мешканці району подали проєкт відновлення озер на громадський бюджет. Проєкт переміг, але прогнозованого кошторису в 3 млн грн виявилось замало, адже проєктанти з ЛКП «Інститут просторового розвитку» застосували необхідне інноваційне, але дорожче рішення, яке обійшлось у майже 22 млн грн.

Зокрема, передбачалося, що водойму відділили від ґрунтових вод та планували наповнювати її штучно через окрему свердловину. Також в озері мало бути біоплато, що очищуватиме воду природнім способом за допомогою рослин та мікроорганізмів.

Перші роботи на вул. Панча почали у 2019 році, однак через повномасштабне вторгнення проєкт заморозили у 2023 році. На засіданні виконавчого комітету ЛМР у вівторок, 24 червня, ухвалили рішення про відновлення робіт коштом будівельної компанії «Континент».

«Облаштування простору навколо озера на вул. Панча, разом із водоймою – це важливий громадський проєкт для всього мікрорайону. Тому ми комунікували з багатьма підприємцями, які реалізовують свої проєкти у цьому районі і, як результат, маємо ініціативу від компанії “Континент” профінансувати відновлення цих робіт. Це дозволить відновити роботи і до кінця року впорядкувати цю територію», – зазначив заступник міського голови Львова з містобудування Любомир Зубач.

За словами заступниці директора департаменту природних ресурсів та будівництва Світлани Бордіян, Шевченківська районна адміністрація має укласти тристоронній договір з інвестором і підрядником. Сума інвестицій у відновлення робіт не відома.