На вулиці Петра Панча, 10, що є бічною проспекту Чорновола, продовжують облаштовувати озеро. Роботи там почали ще три місяці тому, наразі ж підрядники прокладають вздовж майбутньої водойми мережі та формують її дно.

«Після того, як ми завершимо монолітну частину будівництва, почнемо пішохідний міст і терасу. Крім цього, нам ще треба застелити територію ПВХ-мембранами, запустити туди воду, перевірити всі комунікації. Тільки тоді наша бригада приступить до кінцевого етапу — благоустрою», — розповідає виконроб Руслан Гошовський.

Штучна водойма там виникла ще у 50-80-х роках минулого століття. Але останній десяток років рівень ставу постійно падав. Це відбувалось через забудову, що відводила ґрунтові води й понижувала їх. Тому торік мешканці району вирішили подати проект з облаштування озера на громадський бюджет. Він одержав там перемогу, але кошторису в 3 млн грн виявилось замало. Проектанти застосували необхідне інноваційне, але дорожче рішення, яке обійшлось у майже 22 млн грн.

«Вони зробили водойму штучною і відділили її від ґрунтових вод. Тобто вона наповнюватиметься свердловиною. Також там буде біоплато, що очищуватиме воду природнім способом за допомогою рослин та мікроорганізмів», — зазначила керівниця міського управління екології Олександра Сладкова.

Додамо, роботи з облаштування озера на Панча підрядники закінчать орієнтовно у грудні наступного року.

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