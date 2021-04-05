Лише у чотирьох озерах і річці Львівської МТГ не виявили забруднень

Працівники хімічної лабораторії комунального «Адміністративно-технічного управління» обстежили 37 водойм на території Львівської МТГ. Лише у чотирьох водоймах фахівці не виявили перевищення норм з концентрації забруднюючих речовин. А у семи водоймах міської громади виявили перевищення п’яти шкідливих компонентів.

Працівники КП «Адміністративно-технічного управління» у першому кварталі 2021 року обстежили та відібрали проби водойм Львівської МТГ. З 37-ми водойм на 33-х виявлені перевищення гранично допустимих концентрацій (ГДК). Зокрема, наднормові концентрації спостерігалися за такими показниками: залізо загальне, азот амонійний та аміак, фосфати, хлориди, завислі речовини, сухий залишок, синтетичні поверхнево-активні речовини, хімічне та біологічне споживання кисню.

Взагалі не виявили перевищень концентрацій цих речовин у чотирьох водоймах:

озеро у парку «Озеро Левандівське»;

водойма на вул. Кульпарківській, 139;

озеро на вул. Вахнянина;

річка Млинівка у селі Гряда.

Перевищення концентрації лише за одним компонентом на дев’яти водоймах:

озеро на перехресті вул. Стрийська-Наукова;

озеро в парку «Горіховий гай»;

озеро в парку «Піскові озера» (вул. Чупринки, 136);

озеро Стосика на вул. Замарстинівській, 270;

озеро на вул. Липинського, 27;

озеро в парку «Снопківський» на вул. Бучми;

потік в селі Підрясне;

озеро в місті Дубляни;

водойма у с. Воля-Гомулецька.

Найбільш забрудненими (перевищення п’яти і більше компонентів) виявились сім водойм:

потік Кривчицький на вул. Старознесенська, 200;

водойма на вул. Панаса Сотника;

потік Водяний (біля школи «Think Global», аеропорт);

потік Білогорський (об’їзна дорога Львова);

річка Зубра (місток, 300 м від каналізаційної насосної станції);

потік поблизу Грибовицького полігону ТПВ;

річка Миклашівка (об’їзна дорога).

На інших 17 водоймах Львівської МТГ спостерігався середній рівень забруднення (перевищення 2-4 компонентів).

У КП «Адміністративно-технічного управління» не уточняють, чим зумовлене таке забруднення водойм і яку небезпеку становить воно для довкілля.