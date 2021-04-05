У мерії назвали найчистіші і найбрудніші водойми Львівської МТГ
У семи водоймах виявили суттєве перевищення забруднюючих речовин
Працівники хімічної лабораторії комунального «Адміністративно-технічного управління» обстежили 37 водойм на території Львівської МТГ. Лише у чотирьох водоймах фахівці не виявили перевищення норм з концентрації забруднюючих речовин. А у семи водоймах міської громади виявили перевищення п’яти шкідливих компонентів.
Працівники КП «Адміністративно-технічного управління» у першому кварталі 2021 року обстежили та відібрали проби водойм Львівської МТГ. З 37-ми водойм на 33-х виявлені перевищення гранично допустимих концентрацій (ГДК). Зокрема, наднормові концентрації спостерігалися за такими показниками: залізо загальне, азот амонійний та аміак, фосфати, хлориди, завислі речовини, сухий залишок, синтетичні поверхнево-активні речовини, хімічне та біологічне споживання кисню.
Взагалі не виявили перевищень концентрацій цих речовин у чотирьох водоймах:
- озеро у парку «Озеро Левандівське»;
- водойма на вул. Кульпарківській, 139;
- озеро на вул. Вахнянина;
- річка Млинівка у селі Гряда.
Перевищення концентрації лише за одним компонентом на дев’яти водоймах:
- озеро на перехресті вул. Стрийська-Наукова;
- озеро в парку «Горіховий гай»;
- озеро в парку «Піскові озера» (вул. Чупринки, 136);
- озеро Стосика на вул. Замарстинівській, 270;
- озеро на вул. Липинського, 27;
- озеро в парку «Снопківський» на вул. Бучми;
- потік в селі Підрясне;
- озеро в місті Дубляни;
- водойма у с. Воля-Гомулецька.
Найбільш забрудненими (перевищення п’яти і більше компонентів) виявились сім водойм:
- потік Кривчицький на вул. Старознесенська, 200;
- водойма на вул. Панаса Сотника;
- потік Водяний (біля школи «Think Global», аеропорт);
- потік Білогорський (об’їзна дорога Львова);
- річка Зубра (місток, 300 м від каналізаційної насосної станції);
- потік поблизу Грибовицького полігону ТПВ;
- річка Миклашівка (об’їзна дорога).
На інших 17 водоймах Львівської МТГ спостерігався середній рівень забруднення (перевищення 2-4 компонентів).
У КП «Адміністративно-технічного управління» не уточняють, чим зумовлене таке забруднення водойм і яку небезпеку становить воно для довкілля.