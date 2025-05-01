Створення бульвару передбачає демонтаж незаконних МАФів на просп. Чорновола

Депутати Львівської міської ради на засіданні в четвер, 1 травня, підтримали електронну петицію про створення пішохідного бульвару на просп. Чорновола. На пленарному засіданні депутати розглядали дві протилежні петиції – про створення бульвару та про відмову від цього проєкту, однак петицію про зупинення будівництва пішохідного бульвару підтримали лише 14 депутатів.

Створення пішохідного бульвару передбачає ремонт пішохідної частини просп. Чорновола, від кільця Липинського — Чорновола до вул. Варшавської, протяжністю 1,2 км. Після реконструкції цей простір буде не лише транзитним, а стане місцем для відпочинку – вздовж бульвару встановлять вуличні меблі.

До фінансування реалізації цієї ідеї долучаться місцеві підприємці. Частину концепції пішохідного бульвару вже втілили під час реконструкції території довкола супермаркету «Арсен» та нового ресторану мережі McDonald’s на перехресті просп. Чорновола і вул. Панча.

Вздовж усього бульвару демонтують МАФи та впорядкують вуличну торгівлю, а також паркування. Підприємцям рекомендували самостійно демонтувати кіоски впродовж 20 днів, у іншому разі це зроблять працівники «Адміністративно-технічного управління» спільно з Шевченківською районною адміністрацією. Загалом ідеться про 33 МАФи.

Однак проти цього проєкту виступили підприємці, які торгують у МАФах, які не входять до Комплексної схеми розміщення тимчасових споруд для здійснення підприємницької діяльності. Місто пропонувало тим підприємцям, які працюють законно, перенести свій бізнес на інші ділянки. Натомість кіоски тих, хто працює незаконно, підлягають демонтажу.

Підприємці неодноразово пікетували міськраду та зареєстрували петицію про відмову від реалізації проєкту. Паралельно мешканці мікрорайону зареєстрували протилежну петицію. 1 травня депутати міської ради розглядали обидві. Петицію проти будівництва підтримали 14 депутатів, а за – 39.