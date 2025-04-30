Частково проспект Чорновола вже облаштував місцевий бізнес

Петиція про облаштування пішохідного бульвару на проспекті Чорновола у Львові зібрала потрібну кількість голосів. Її зареєструвала 18 березня Світлана Блінова, і ще до закінчення терміну вона зібрала потрібних 500 голосів. Інша електронна петиція вимагає зупинити роботи. Обидва звернення розглянуть депутати Львівської міськради на засіданні сесії 1 травня.

У петиції «Розвантаження проспекту Чорновола від тимчасових споруд і облаштування якісного та інклюзивного громадського простору» активістка вимагала демонтувати МАФи, зробити мощення пішохідної зони зручним для містян на колісних кріслах та батьків з дитячими візочками.

Водночас львів’янин Андрій Барабошко зареєстрували петицію із протилежною вимогою – «Про припинення будівництва бульвару на проспекті Чорновола в умовах воєнного стану та збереження робочих місць». Свої потрібні 500 голосів вона зібрала ще в січні.

Автор петиції вимагав «спрямувати кошти на підтримку Збройних сил України та забезпечити соціальну допомогу постраждалим від війни, а також зберегти робочі місця для працівників і підтримати підприємців, які забезпечують економічну стабільність регіону».

Обидві петиції депутати Львівської міської ради розглянуть на сесії 1 травня. ZAXID.NET запитав голову найбільшої фракції у ЛМР «Європейська солідарність» Петра Адамика, як голосуватиме їхня політична сила.

«Якщо в нас є добра воля підприємців будувати пішохідний проспект Чорновола, то ми такою нагодою нехтувати не можемо. Але ми приймемо законне рішення в інтересах громади. Я вважаю, що це рішення поки неготове. Ми не знаємо місць, куди маємо переносити МАФи. Думаю, ми приймемо відповідну ухвалу на наступному засіданні, після доопрацювання», – прокоментував ZAXID.NET Петро Адамик.

На думку депутата, обидві петиції «трохи штучні» і мають за мету перенести бізнес з більшої території, ніж потрібно для будівництва пішохідного проспекту.

«Деякі підприємці 7 років там взагалі не платили ні оренди, ні податків. Всіх, хто працює законно, перенесемо в інші місця, куди вони захочуть чи куди ми зможемо. Але до мене звернулося 17 людей, бізнес яких хочуть викинути навіть з прилеглих вулиць. Я буду пропонувати міському голові з керівниками фракцій виїхати на пр. Чорновола і проаналізувати всі МАФи, які будуть заважати будівництву. А якщо хтось з чиновників хоче під шумок викинути й інші кіоски, то це треба з’ясувати», – зазначив Петро Адамик.

Нагадаємо, виконавчий комітет Львівської міськради 4 жовтня 2024 року ухвалив рішення облаштувати пішохідний бульвар із громадськими просторами на частині проспекту Чорновола. Заплановано, що від кільця Липинського до вул. Варшавської на 1,2 км пішохідної зони встановлять вуличні меблі і облагородять територію для відпочинку. Для реалізації цього проєкту потрібно демонтувати 33 кіоски, що викликало обурення підприємців, які там торгували. Однак рішення створити громадський простір на проспекті Чорновола депутати ухвалили ще кілька років тому. Ще тоді власників тимчасових споруд повідомили про вимогу демонтажу їхніх кіосків.

До фінансування ідеї будівництва пішхідного бульвару долучаться місцеві підприємці. Частину концепції пішохідного бульвару вже втілили під час реконструкції території довкола супермаркету «Арсен» та нового ресторану McDonald’s на перехресті просп. Чорновола і вул. Панча.