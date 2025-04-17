Як виглядатиме проспект Чорновола у Львові після реконструкції

У єдиній системі місцевих петицій триває збір підписів за розвантаження проспекту Чорновола від тимчасових споруд та облаштування інклюзивного громадського простору. Наразі активісти зібрали половину необхідних підписів. Львів’янка та вторка петиції Світлана Блінова розповіла, що зараз проспект незручний для пішоходів та мам з візками, захаращений непривабливими кіосками.

«Одна з головних магістралей міста заслуговує, щоб тут було комфортно пересуватись усім мешканцям. Кількість осіб з інвалідністю внаслідок війни з кожним днем зростає. У Львові ветеранів і людей на візках, на жаль, стає щоразу більше. Тому це величезний обов’язок всієї спільноти Львова – робити все для того, щоб люди з інвалідністю, люди на кріслах колісних не ховалися вдома, а почувалися зручно на вулицях нашого міста», – сказала авторка петиції.

Вона додала, що тригерним стало питання кіосків. За словами Світлани Блінової, інтереси десятка людей (навіть якщо це представники малого бізнесу) не можуть переважати над інтересами тисяч мешканців Шевченківського району.



«Ми просимо зважати й на нашу позицію. А вона така: тротуари проспекту Чорновола слід звільнити від тимчасових споруд, оскільки вони мають жахливий вигляд, перешкоджають пересуванню пішоходів і псують європейське обличчя нашого міста», – наголосила Світлана Блінова.

Як виглядатиме проспект Чорновола після реконструкції. Візуалізація Інституту просторового розвитку

Зазначимо, що станом на 17 квітня петиція зібрала половину необхідних голосів (понад 250 з 500). Якщо авторам вдасться зібрати необхідні підписи, то звернення розглянуть на сесії Львівської міськради. Підписати петицію можна за посиланням.

Додамо, що у мерії запевнили – ремонт проспекту Чорновола планується провести коштом приватних інвесторів і витрачати бюджетні гроші місто не планує. Вперше рішення створити громадський простір на проспекті Чорновола депутати ЛМР ухвалили ще 2021 року. Коли проєкт розробляли, всі МАФи на проспекті продовжували роботу.

Проспект Чорновола розташований у Шевченківському районі Львова. Він простягається від перехрестя вулиць Городоцької, Торгової та проспекту Свободи до вулиці Варшавської. Протяжність проспекту становить приблизно 2,8 км.