На військовому меморіалі всі могили уніфікують у вигляді козацьких хрестів

Виконавчий комітет Львівської міської ради на засіданні у пʼятницю, 4 липня, визначив замовника та погодив розроблення проєктно-кошторисної документації на облаштування Львівського військового меморіалу на Личаківському кладовищі.

Замовником робіт визначили ЛКП «Музей “Личаківський цвинтар”». Підприємство має отримати вихідні дані на проєктування, укласти договір із переможцем Всеукраїнського архітектурного конкурсу та провести відповідну експертизу.

«Понад рік ми проводили зустрічі зі сім’ями полеглих воїнів, збирали пропозиції та думки, нещодавно відбулась презентація концепції меморіалу. Відкоригований проєкт меморіалу передбачає чітку просторову організацію поховань, центральну алею з місцем пам’яті, а також простір для спокійного перебування поруч із могилами захисників. Тепер переходимо до практичної частини», – сказав керуючий справами виконкому Євген Бойко.

На першому етапі розроблять плану організації території історико-культурного заповідника «Личаківський цвинтар», а потім – почерговість виконання робіт, вартість будівництва меморіалу, технічні рішення та способи реалізації проєкту.



Зокрема, за словами Євгена Бойка, спершу розроблять ескізний проєкт вартістю 800 тис. грн, на основі якого створять проєктно-кошторисну документацію робочого проєкту. Крім цього, команда архітекторів Олена та Дмитро Райфшнайдери розроблять зразки надмогильних плит із різних матеріалів, що дасть змогу обрати найбільш відповідний матеріал, який використають при будівництві меморіалу.

Нагадаємо, у травні Львівська міська рада представила доопрацьований проєкт військового меморіалу, який створять на колишньому Марсовому полі. Він передбачає уніфікацію всіх надмогильних плит у вигляді козацького хреста, створення стіни памʼяті із переліком зникних безвісти, невеликих зон усамітнення, зелених галявин, а наприкінці центральної алеї запроєктували стелу з фігурою ангела посередині, яка проглядатиметься завдяки грі світла і тіней.

Архітектори пропонують виготовити надмогильні хрести із матеріалу тераццо – композитного матеріалу, що складається з крихт мармуру, кварцу, граніту, скла або іншого матеріалу, залитого бетоном. Однак під час обговорення оновленого проєкту меморіалу цей матеріал викликав суперечку між родичами загиблих, саме тому архітектори створять кілька зразків хрестів із різних матеріалів, аби визначити, який із них найбільш стійкий.