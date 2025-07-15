Ортопеди-травматологи, які рятували руки хлопчика (справа наліво) Тарас Москаль та Андрій Костюк.

Ортопеди-травматологи Центру дитячої медицини (лікарня «Охматдит») врятували руки 5-річному хлопчику з Львівщини, який під час сільськогосподарських робіт травмував їх. Спершу одна рука потрапила у січкарню, хлопчик намагався її витягнути і серйозно травмувала другу. «Швидка» доставила його до лікарні «Охматдит».

Спеціалісти оглянули дитину і виявили множинні рвано-скальповані рани та дефекти шкіри обох кистей, відкриті переломи двох пальців на правій руці, відкритий перелом четвертого пальця на лівій, часткова втрата м’яких тканин та частини двох пальців, повідомили у медзакладі.

Ортопеди-травматологи Андрій Костюк і Тарас Москаль зробили дитині кілька складних операцій. Вони буквально збирали пальці хлопчика по частинах. Через втрату ділянки шкіри на одному з пальців, дитині з допомогою спеціального апарата – дерматома, що дозволяє точно отримати необхідний тонкий шар шкіри для трансплантації, зробили пластику шкіри, взятої з передньої поверхні стегна.

«Хлопець дуже непосидючий, але регенераційні можливості у нього фантастичні. У дітей дошкільного віку так буває : що менша дитина, то швидше все загоюється», – каже ортопед-травматолог Андрій Костюк.

Після хірургічних втручань хлопчик пройшов курс реабілітації, аби відновити функції обох кистей. Завдяки професійній роботі спеціалістів хлопчику вдалося зберегти функціональність обох рук.