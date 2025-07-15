Російський окупаційний суд присудив чоловіку 17 років колонії суворого режиму

Російський окупаційний суд Криму засудив до 17 років ув’язнення 53-річного кримця за засудження так званої «СВО» та нібито держзраду. Окупанти звинуватили чоловіка у допомозі українській розвідці, повідомила у вівторок, 15 липня, окупаційна прокуратура Криму.

За версією російського слідства, з лютого 2022 року по вересень 2023 року 53-річний мешканець тимчасово окупованого Криму, який виступив проти російського вторгнення до України, через месенджери нібито надавав розвідувальні дані Головному управлінню розвідки України.

«Чоловік здійснив збір відомостей про місця розташування фортифікаційних споруд, особового складу, військової техніки та позицій підрозділів міністерства оборони Російської Федерації. Фотографії карт з позначками місць та пояснювальні голосові повідомлення він надіслав куратору за допомогою месенджера», – йдеться у повідомленні окупаційної прокуратури.

Чоловіка затримали та звинуватили за статтею російського кримінального кодексу «державна зрада». Кримця засудили до 17 років позбавлення волі – згідно з рішенням російського суду, він відбуватиме покарання у колонії суворого режиму. Також чоловіку присудили півтора року обмеження волі після виходу з колонії та штраф у розмірі 200 тис. рублів.

Нагадаємо, 1 липня в Росії незаконно засудили до 20 років колонії полоненого бійця «Азову». Військового Дмитра Шанаєва звинуватили нібито в участі в терористичному угрупованні та навчанням в цілях тероризму. У полоні у Дмитра Шанаєва діагностували гепатит С, крім того, у полоні в нього почало боліти серце.