Водій кросовера спілкується із поліцейськими біля припаркованого у пішохідній зоні авто

У понеділок, 14 липня, іноземець на кросовері заїхав на пішохідну площу перед Оперним театром у Львові. Фото із припаркованим у забороненій зоні авто поширив у соцмережах депутат Львівської міськради Ігор Зінкевич. У патрульній поліції Львівщини ZAXID.NET повідомили, що водія оштрафували на 340 грн.

Ігор Зінкевич 14 липня оприлюднив фото кросовера із польським номерним знаком, який припаркований на пішохідній площі перед Оперним театром. У пресслужбі патрульної поліції Львівщини ZAXID.NET уточнили, що за кермом авто Honda CR-V був 36-річний чоловік.

На водія склали постанову за порушення пункту 11.13 Правил дорожнього руху (Рух авто по тротуарах та пішохідних доріжках), що передбачає 340 грн штрафу. Після спілкування із поліцейськими порушник сам забрав своє авто із площі. За даними ZAXID.NET, водій кросовера є іноземцем.