Водій автобуса №47а обʼїхав затор через тротуар на вул. Личаківській

Патрульна поліція розшукала водія міського автобуса, який під час затору виїхав на тротуар. Поліція склала на водія адмінпротокол.

У пʼятницю, 27 вересня, у місцевих Telegram-каналах Львова поширили відео, на якому водій автобуса №47а під час затору їде тротуаром. Поруч із автобусом рухаються пішоходи.

У суботу, 28 вересня, патрульна поліція Львівщини повідомила, що 65-річний водій автобуса їхав по вул. Личаківській та обʼїжджав затор у час пік. На водія патрульні склали постанову за ч. 2 ст. 122 (порушення правил розташування транспортних засобів на проїзній частині) КУпАП, що передбачає 510 грн штрафу.

Додамо, що маршрут №47а обслуговує міське комунальне «АТП №1». Автобус курсує з Сихова до мікрорайону Рясне.