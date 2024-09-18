У Сарнах поліцейські помітили автобус, у якого була явна технічна несправність – відсутність однієї шини

На Рівненщині патрульні виявили рейсовий пасажирський автобус на маршруті без однієї шини. На водія склали протокол про адмінправопорушення, що передбачає 680 грн штрафу.

Як вказано у повідомленні патрульної поліції Рівненської області за 18 вересня, у Сарнах поліцейські помітили автобус, у якого була явна технічна несправність – відсутність однієї шини. Виявилося, що водій рейсового автобуса Mercedes-Benz, є власником автомобіля та маршруту, за яким він курсує. Судячи з фото поліції, цей автобус їхав до Рівного, бо саме така табличка розміщена на лобовому склі.

Судячи з фото поліції, цей автобус їхав до Рівного, бо саме така табличка розміщена на лобовому склі

На водія патрульні винесли постанову за ч.1 ст.128 (випуск на лінію транспортного засобу, технічний стан якого не відповідає встановленим вимогам) КУпАП, що передбачає 680 грн штрафу.

Патрульні нагадують вимоги державних стандартів, яким мають відповідати колеса транспортних засобів. Згідно з п. 31.4.4. ПДР України, водію заборонено керувати транспортним засобом, якщо малюнок протектора шин не відповідає вимогам державних стандартів:

не менше 1,6 мм для легкових автомобілів та вантажних з масою до 3,5 т;

не менше 1,0 мм для вантажних автомобілів з масою понад 3,5 т;

не менше 2,0 мм автобусів;

не менше 0,8 мм мотоциклів і мопедів.

Забороняється керувати автомобілями з шинами різних моделей та різними малюнками протектора на одній осі, пошкодженими чи порізаними, а також експлуатувати шини, якщо відсутні кріплення або є тріщини диска чи ободів коліс.