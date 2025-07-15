Під час обшуків у жінки виявили більшу частину вкрадених грошей

У Києві поліція затримала жінку, яка вкрала 50 тис. доларів (понад 2 млн грн) у знайомого під час першого побачення. Про це повідомили у пресслужбі поліції Києва у вівторок, 15 липня.

За даними правоохоронців, ввечері 14 липня 33-річний чоловік познайомився з 22-річною дівчиною та запросив її до себе додому. Фігурантка скористалася тим, що чоловік був напідпитку та вкрала в нього гроші.

«Після спільного розпиття алкогольних напоїв чоловік заснув, а гостя, побачивши готівку в сумці господаря оселі, викрала близько 50 тис. доларів та залишила квартиру», – повідомили у пресслужбі поліції.

Підозрювану затримали менш ніж за добу

Дівчину розшукали та затримали менш ніж за добу. Під час обшуку правоохоронці виявили в неї більшу частину вкрадених доларів, а також готівку в гривнях.

22-річній крадійці повідомили про підозру за ч. 5 ст. 185 ККУ (вчинення крадіжки в особливо великих розмірах). Їй загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.