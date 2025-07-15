Протягом місяця кожен охочий міг підтримати дітей, придбавши продукцію з колекції SpongeBob у мережі «Аврора»: від стильних дитячих сабо і браслетів до стікер-бумів, джибітсів та смаколиків. Завдяки неймовірній залученості покупців та щирій підтримці ініціативи вдалося досягти колосального результату та зібрати 2 780 000 гривень.

«SpongeBob Манія» розважила малюків та втілила благородну місію

Усі гроші, зібрані з продажу цієї продукції, спрямували на підтримку підопічних Благодійного Фонду «Діти Героїв». Сума забезпечить:

● проведення профорієнтаційного табору AVRORA Camp для 35 підлітків віком від 14 до 17 років, які пережили втрату;

● канцтовари для 1 265 старшокласників, що готуються до нового навчального року;

● освітні можливості для підопічних БФ «Діти Героїв», зокрема вивчення іноземних мов та індивідуальні заняття з репетиторами.

«Підтримка та допомога тим, хто цього потребує найбільше – закладена в корпоративних цінностях «Аврори». Ми вдячні нашим покупцям за активне залучення до цієї ініціативи. Кожна їхня покупка з колекції SpongeBob Манія стала внеском у майбутнє дітей, які пережили втрату батьків внаслідок війни», – зазначає Поліна Лендєл, бренд-директорка мережі мультимаркетів «Аврора».

Однією з підопічних Фонду, яка відчула турботу та увагу, стала Іринка. Дівчинка поділилася своїми враженнями: «Дякую мережі магазинів Аврора, що підтримує нас. Для нас ця підтримка – дуже важлива».

Довідково:

БФ «Діти Героїв» допомагає дітям, які втратили одного чи обох батьків унаслідок повномасштабного вторгнення. Фонд надає оперативну та персоналізовану допомогу в кризових ситуаціях, психологічну і юридичну підтримку, допомагає з навчанням, розвитком і соціалізацією дітей до їхнього повноліття.

Станом на 1 липня 2025 року під опікою фонду перебуває понад 13 600 підопічних. З них 27% вимушено покинули домівки, 1% дітей втратили маму і тата, 1% дітей втратили маму, 2% дітей з інвалідністю, 12 % – діти з багатодітних родин, 27% дітей перебувають в скрутному фінансовому становищі. Щотижня до фонду приєднуються приблизно 110 дітей.

«Аврора» – група компаній з прямими іноземними інвестиціями від фонду Horizon Capital. Компанія динамічно розвивається, налічуючи понад 1 700 магазинів «Аврора» на території України та 50 магазинів Aurora в Румунії.