У травні українці отримали 490 млн грн виплат за програмою Національного кешбеку, інформує у четвер, 3 липня, сервіс державних послуг «Дія». Це найбільша сума за місяць із моменту запуску програми Національного кешбеку у вересні 2024-го. Виплати за покупки товарів українського виробництва у травні отримали понад 3,5 млн українців. Усього за 9 місяців українцям виплатили вже майже 3 млрд грн. Кешбек нараховується тим громадянам України, які оформили відповідну картку в одному з банків та купують товари українського виробництва. Витратити накопичені гроші можна до кінця 2025 року на оплату комунальних послуг, книжки, ліки, благодійність чи донат на ЗСУ.

Фото сервісу «Дія»